الأرشيف والمكتبة الوطنية: علمنا رمز العزة والفخر

أبوظبي (وام)



احتفل الأرشيف والمكتبة الوطنية في مقره بأبوظبي، بيوم العلم، وسط أجواء وطنية تجسدت فيها مشاعر الفخر والانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.

ورفع عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن هذه المناسبة الوطنية تجسد أسمى معاني التلاحم والتعايش والسلام بين أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.

وأشاد بما تشهده دولة الإمارات من إنجازات وازدهار في مختلف المجالات، مجدداً العهد على مواصلة الجهود في حفظ ذاكرة الوطن وجمع أرشيفه وتوثيق إنجازاته للأجيال القادمة، وتدوين الحاضر المشرق الزاخر بالمنجزات في سجلات وطنية نفخر بها جميعاً.

وأكد أن علم دولة الإمارات سيبقى رمزاً للعزة والفخر، ومصدراً للقيم والمبادئ الراسخة التي تقوم عليها الهوية الوطنية، وعنواناً للوحدة والريادة في ظل قيادة استثنائية ملهمة.