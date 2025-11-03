«سوربون أبوظبي» تحتفل بيوم العلم

أبوظبي (الاتحاد)



احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بيوم العلم، من خلال تنظيم احتفالات ثقافية احتضنت تراث الأمة وقيمها. وقد بدأت الاحتفالات أمس أمام سارية العلم في حرم الجامعة بحفل رفع العلم، حيث توحّد مجتمع جامعة السوربون أبوظبي في عرض فخور للوحدة الوطنية.

واستمتع المشاركون بمجموعة من التجارب التراثية، التي شملت ورش عمل انغمس فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الحرف التقليدية مثل صناعة أساور التلّي والسدو، والعروض الحية لنسج السدو اليدوي، وتصميم الحناء، وصناعة البرقع الإماراتي، والرسم، إلى جانب تقديم المأكولات والحلويات الإماراتية التقليدية التي أضفت على الأجواء طابعاً احتفالياً، يعكس روح دولة الإمارات.