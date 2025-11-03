الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سوربون أبوظبي» تحتفل بيوم العلم

«سوربون أبوظبي» تحتفل بيوم العلم
4 نوفمبر 2025 02:22

 أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة السوربون أبوظبي بيوم العلم، من خلال تنظيم احتفالات ثقافية احتضنت تراث الأمة وقيمها. وقد بدأت الاحتفالات أمس أمام سارية العلم في حرم الجامعة بحفل رفع العلم، حيث توحّد مجتمع جامعة السوربون أبوظبي في عرض فخور للوحدة الوطنية.
واستمتع المشاركون بمجموعة من التجارب التراثية، التي شملت ورش عمل انغمس فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الحرف التقليدية مثل صناعة أساور التلّي والسدو، والعروض الحية لنسج السدو اليدوي، وتصميم الحناء، وصناعة البرقع الإماراتي، والرسم، إلى جانب تقديم المأكولات والحلويات الإماراتية التقليدية التي أضفت على الأجواء طابعاً احتفالياً، يعكس روح دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تطلق حملة "سنواتهم الأولى تفرق"
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
أبوظبي
يوم العلم
الإمارات
جامعة السوربون أبوظبي
جامعة السوربون
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©