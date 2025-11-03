«الوطني الاتحادي» يحتفل بيوم العَلم

أبوظبي (الاتحاد)



شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بيوم العَلم. وقام معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برفع علم الدولة فوق المقر الرئيس للمجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، احتفاءً بيوم العَلم للتعبير عن أسمى معاني الولاء، والانتماء إلى الوطن وقيادته الرشيدة. وذلك بحضور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس، والأمناء العامين المساعدين، ومديري الإدارات وموظفي الأمانة العامة، كما تم رفع علم الدولة أمام مبنى الأمانة العامة للمجلس في دبي. وقال معالي صقر غباش: «في هذا اليوم الوطني، عندما نحرصُ جميعاً على أنْ نرفعَ العَلم شامخاً ليرفرف في كل ساحةٍ من ساحات الوطن، إنما نرفعُ معه كلّ القيم والمعاني الجميلة التي تربطُ بين وطن يُعطي بلا حدود، وبين قيادة نذرت نفسها لهذا الوطن حُباً وإخلاصاً، وبين شعب يحمل بين جوانبه كل معاني الوفاء للوطن وللقيادة في تلاحم وتضافر نحو مستقبلٍ واعدٍ بمشيئة الله».