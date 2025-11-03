خالد محمد بالعمى: تجسيد قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)



أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن يوم العَلم يمثل تجسيداً حياً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة، ورمزاً لعزيمة أبناء الإمارات ووحدتهم الراسخة.

وأضاف معاليه: «إن دولة الإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرتها التنموية بثبات وثقة، محققة إنجازات استثنائية على جميع الصعد، برؤية طموحة نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً».

وقال معاليه: «في هذه المناسبة الغالية، نجدّد عهدنا ووعدنا للوطن والقيادة، بأن نواصل العمل بكل إخلاص ومسؤولية لتعزيز مكانة دولتنا الحبيبة، والمساهمة في بناء مستقبلها المشرق، ليظل علم الإمارات شامخاً خفّاقاً، وعنواناً للفخر والعزة والإنجاز».