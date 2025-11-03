علي سعيد النيادي: راية الإمارات رمز للعزِّة والوحدة ومصدر إلهام

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «يُجسِّد يومُ العلم مناسبةً وطنيةً تعبّر عن الفخر والانتماء، نستحضر فيها بكل اعتزازٍ مسيرة اتحادٍ راسخةٍ وضع لبناتها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لتُصبح راية الإمارات رمزاً للعزِّة والوحدة، ومصدر إلهامٍ لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

وأضاف معاليه: «إن رفع عَلَم دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام، هو تعبيرٌ عن انتماءٍ عميقٍ وولاءٍ صادقٍ لقيادتنا الرشيدة، واستحضارٌ لقيمٍ راسخة أرساها القائد المؤسس في بناء الإنسان وصون الكرامة وتعزيز الاتحاد. وفي هذا اليوم العزيز، نُجدِّد عهدنا بأن تظل منظومة الطوارئ والأزمات نموذجاً وطنياً يعكس رؤية القيادة في بناء دولةٍ آمنةٍ وقادرةٍ على الصمود، تعمل بعزيمة لا تلين لحماية مكتسبات الوطن، وضمان أمنه واستقراره واستدامة جاهزيته، فالعَلَم الذي نرفعه اليوم، هو ذاته الذي نحمله في قلوبنا».