علوم الدار

علي سالم الكعبي: استحضارٌ لقيم الاتحاد

علي سالم الكعبي: استحضارٌ لقيم الاتحاد
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم العلم يجسّد رمز الوحدة والهوية الوطنية، ويعبّر عن مشاعر الولاء والانتماء والوفاء لقيادتنا الرشيدة، التي يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن رفع العلم في هذا اليوم الوطني يعكس روح التضامن والتلاحم بين أبناء الإمارات، ويجسّد التزامهم بمواصلة مسيرة التنمية والبناء، بما يعزّز مكانة الدولة وريادتها في مختلف المجالات.
وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم العلم: «نجدّد اعتزازنا براية الوطن التي ترمز إلى وحدتنا ومجدنا، وتعكس القيم الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن علم الإمارات سيظل مصدر فخر لكل إماراتي، ورمزاً لمسيرة طموحة مستمرة نحو الريادة. وأكد أن رفع العلم عالياً هو تجسيدٌ للولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وعهدٌ دائم على مواصلة العمل بإخلاص لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، ينعم فيه أبناء الإمارات بالأمن والاستقرار والازدهار.

