محمد الحسيني: العطاء والتفاني والعمل

أبوظبي (الاتحاد)



قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يأتي يوم العَلَم ليُجدِّد فينا روح الاتحاد، ويعزّز الإيمان بأن رايتنا الخفّاقة ليست رمزاً مادياً فحسب، بل عنوان لمسيرة وطنية راسخة صنعها قادة آمنوا بأن رفعة الإمارات تبدأ من وحدة القلوب والعزيمة الصادقة. وفي هذا اليوم نستحضر قيم الولاء والانتماء التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، ونؤكد اعتزازنا بانتمائنا لوطنٍ يُجسِّد في كل تفاصيله معاني العطاء والتفاني والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه».

وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم: «إنّ رفع العَلَم في كل عام هو إعلان مُتجدِّد عن الإصرار والعزيمة، وعن إيمانٍ راسخ بأن قوة الإمارات تكمن في تلاحم شعبها وثقة قيادتها. إنها لحظة فخر تُلهمنا جميعاً لمواصلة المسيرة التي قادتها سواعد أبناء الوطن الذين جعلوا من اسم الإمارات مرادفاً للتميز والتقدم والريادة الإنسانية».