الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الحسيني: العطاء والتفاني والعمل

محمد الحسيني: العطاء والتفاني والعمل
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «يأتي يوم  العَلَم ليُجدِّد فينا روح الاتحاد، ويعزّز الإيمان بأن رايتنا الخفّاقة ليست رمزاً مادياً فحسب، بل عنوان لمسيرة وطنية راسخة صنعها قادة آمنوا بأن رفعة الإمارات تبدأ من وحدة القلوب والعزيمة الصادقة. وفي هذا اليوم نستحضر قيم الولاء والانتماء التي غرسها فينا الآباء المؤسسون، ونؤكد اعتزازنا بانتمائنا لوطنٍ يُجسِّد في كل تفاصيله معاني العطاء والتفاني والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأبنائه». 
وأضاف معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم: «إنّ رفع العَلَم في كل عام هو إعلان مُتجدِّد عن الإصرار والعزيمة، وعن إيمانٍ راسخ بأن قوة الإمارات تكمن في تلاحم شعبها وثقة قيادتها. إنها لحظة فخر تُلهمنا جميعاً لمواصلة المسيرة التي قادتها سواعد أبناء الوطن الذين جعلوا من اسم الإمارات مرادفاً للتميز والتقدم والريادة الإنسانية». 

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
الإمارات
محمد الحسيني
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©