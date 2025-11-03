الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سلطان الجابر: نستحضر قيم وحدتنا وتلاحم شعبنا

سلطان الجابر: نستحضر قيم وحدتنا وتلاحم شعبنا
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (وام)

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات، بمناسبة «يوم العَلَم ».
وقال معاليه، في كلمة له بهذه المناسبة: «إنه في هذا اليوم الوطني العزيز، والذي يحمل شعار (متحدين)، نرفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة بفخر واعتزاز، ونستحضر قيم وحدتنا، وتلاحم شعبنا، وروح العطاء التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، وتمضي قيادتنا على هذا النهج التنموي والريادي نفسه».

