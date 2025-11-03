عبدالله النعيمي: مناسبة راسخة في الذاكرة الوطنية

أبوظبي (وام)



قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن يوم العَلم يمثل مناسبة راسخة في الذاكرة الوطنية، وجزءاً لا يتجزأ منها، مجسداً أعظم المعاني والدلالات في تلاحم شعبنا مع قيادتنا الرشيدة، التي تسخر الإمكانات كافة، ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً، ولتتبوأ دولتنا مكانها المرموق الذي تستحقه بين دول العالم.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز العميقة تجاه علمنا، الذي يمثل رمز وحدتنا الوطنية وشموخها، وهي مناسبة نستحضر فيها جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ورفعوا للعدالة والكرامة صرحها.

وأضاف: «إن أولئك القادة غرسوا جذور الولاء والانتماء، فأنبتت جيلاً بعد جيل وطناً شامخاً، يعيش اليوم أزهى مراحل ازدهاره، وينهض بثقة مطلقة نحو مستقبل مشرق، تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤمن بالإنسان، وتتخذ من الريادة والتنافسية والابتكار مساراً ثابتاً».