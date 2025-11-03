الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش: أسمى معاني الوحدة واللُّحمة الوطنية

صقر غباش: أسمى معاني الوحدة واللُّحمة الوطنية
4 نوفمبر 2025 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العَلَم يمثّل مناسبة تتجسَّد فيها أسمى معاني الوحدة واللُّحمة الوطنية المتجذِّرة بين أبناء الإمارات، قيادةً وشعباً، مشيراً إلى أن عَلَم الدولة يحتل مكانة رفيعة، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة، ومصدراً للفخر والعزِّة، وتجسيداً حياً للقيم الوطنية الراسخة التي تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة. وتعبيراً صادقاً عما يُكِّنه شعب الإمارات من مشاعر، ولاء وانتماء للوطن وقيادته.
وقال معاليه: «إنّ الاحتفال بهذا اليوم، الذي يُقام تحت شعار (ارفعه عالياً ليبقى شامخاً)، يجسّد أسمى صور التقدير والاعتزاز برمز الوطن، ويُشكِّل مناسبة وطنية لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

