الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة يحتفل بيوم العلم

ناصر المنصوري خلال الاحتفال (وام)
4 نوفمبر 2025 02:22

الظفرة (وام)

احتفل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، بيوم العلم، وذلك في مقر الديوان في مدينة زايد بمنطقة الظفرة. ورفع ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، علم الدولة على السارية، بمشاركة عدد من المدراء وموظفي الديوان.
وعبر المشاركون في الاحتفال، عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدين أن يوم العلم يمثل مناسبة لتجديد العهد والولاء للوطن، ورمزاً لمسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مختلف المجالات، وما وصلت إليه من مكانة مرموقة بين الأمم. ورفع المشاركون في الاحتفال أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، مشيدين بالإنجازات الحضارية التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، وبالتطورات التي عززت مكانتها بين الدول، وأسهمت في رفعة الوطن وتقدمه.

