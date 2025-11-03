الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
محمد بن حمدان بن زايد: يوم يجسِّد روح التلاحم والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن

محمد بن حمدان بن زايد خلال مراسم الاحتفال (وام)
4 نوفمبر 2025 02:22

العين (وام)

رفع الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أمس، علم الدولة في ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، احتفاء بيوم العلم، الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام.
وشهدت مراسم الاحتفال الرسمي، التي حضرها عدد من موظفي ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، عزفَ السلام الوطني، ورفع العلم على سارية الديوان.
وأكد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء وبنات الوطن يبرز أسمى معاني الانتماء والولاء للقيادة الحكيمة والالتفاف حول راية الوطن الشامخة، بما يعكس روح الفخر والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الحافلة بالإنجازات والنجاحات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن رفع العلم في هذا اليوم يجسِّد روح التلاحم التي تجمع الإماراتيين على قيم الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن، والتي أرسى دعائمها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن يوم العلم يعبر عن التزام أبناء الإمارات بمواصلة العمل بروح الاتحاد لترسيخ المكانة الرائدة للدولة على المستويات كافة.

