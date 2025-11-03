الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

احتفال في «قضاء أبوظبي»

أعضاء السلطة القضائية وكوادر دائرة القضاء خلال مراسم رفع العلم (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت دائرة القضاء في أبوظبي بيوم العَلم. ورفع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، عَلم دولة الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء السلطة القضائية وكوادر الدائرة، في مشهد يجسد روح الانتماء الوطني، والالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة. وقال المستشار يوسف سعيد العبري: يوم العَلم يمثل مناسبة نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا، ونعبّر من خلالها عن اعتزازنا براية الاتحاد التي توحدنا حول قيم المسؤولية والتفاني والإخلاص، التي رسخت مكانة دولة الإمارات نموذجاً للوحدة والقوة والتلاحم الوطني. وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن علم الإمارات رمز للوطن وراية تجمعنا حول قيم الحق والعدل والمساواة، ليظل تجسيداً لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في بناء مجتمع متماسك يرتكز على سيادة القانون وحماية الحقوق، لتتواصل مسيرة الإنجازات التي أرست مكانة الإمارات  الرائدة عالمياً.

