وكيل وزارة  الدفاع: رمز العزة والسيادة

أبوظبي (وام)



قال معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع: إن يوم العَلَم مناسبة وطنية تُجسِّد قيم الوفاء والانتماء للوطن وقيادته، وتؤكد استمرار مسيرتنا في تعزيز منظومة الدفاع وتطوير قدراتنا، وفاءً لتضحيات الآباء المؤسسين وإنجازات أبنائنا المخلصين.

وأضاف معاليه بهذه المناسبة: «في يوم العَلم، نحتفي براية الاتحاد التي تُوحِّد القلوب وتجمع أبناء الإمارات على المحبة والإخلاص».

وتابع: «سيظل عَلَم الإمارات نبراساً نهتدي به، ورمزاً للعزة والسيادة، نرفعه بكل فخر في سماء المجد، ونحميه بكل ما نملك من إيمان وعزيمة».