وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم

أبوظبي (وام)



احتفلت وزارة الدفاع بمناسبة يوم العلم، وذلك في مقر الوزارة، بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط ومنتسبي الوزارة.

وجاء الاحتفال بهذه المناسبة، تجسيداً لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وتأكيداً على معاني الوحدة والتلاحم التي يجسدها يوم العلم، باعتباره رمزاً للعزة والسيادة ومصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة.

وخلال المراسم، تم رفع علم الدولة في مشهد يعكس الفخر بالهوية الوطنية، والعهد المتجدد بمواصلة البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وكرامته.