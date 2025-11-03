الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفل بيوم العلم

محمد بن طحنون يحيي العلم بحضور كبار الضباط (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر كل عام، حيث تم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبنى القيادة، في مشهدٍ يجسد معاني الفخر والولاء للوطن وقيادته، ويعبّر عن الانتماء العميق والاعتزاز بالمنجزات الوطنية الكبرى التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة.
وجددت شرطة أبوظبي، خلال الاحتفال، العهد والولاء للقيادة الحكيمة، مؤكدة التزامها بمواصلة مسيرة العطاء والعمل المخلص من أجل رفعة الوطن واستدامة أمنه وأمانه، والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مجالات العمل الشرطي والأمني، بما يعزز الطمأنينة والسعادة في المجتمع.
وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تعكس روح الاتحاد، وتعمّق مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته، مضيفاً أن هذا اليوم يجسد القيم التي غرسها الآباء المؤسسون، وعلى رأسهم القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذين وضعوا أسس الدولة ووحدتها الراسخة. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي، وهي ترفع علم الدولة، تجدد العهد على الوفاء للوطن وقيادته، ومواصلة العمل بإخلاص لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في بناء مستقبل أكثر تقدماً وريادة.
وأوضح اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن الاحتفال بيوم العلم يعبر عن تلاحم أبناء الوطن ووحدتهم تحت راية واحدة، ويرسخ القيم الوطنية التي تدعو إلى البذل والعطاء، مشيراً إلى أن علم دولة الإمارات ليس مجرد رمز نرفعه في السماء، بل هو عهد ومسؤولية يلتزم بها كل منتسب في أداء واجبه بإخلاص، وحماية مكتسبات الوطن وصون كرامته.
وأضاف: إن رفع العلم في هذه المناسبة الوطنية هو لحظة فخرٍ ملهمة، تعزز في النفوس روح العزيمة والإصرار على مواصلة العمل المتميز، ترجمةً لرؤى القيادة الرشيدة في الارتقاء بخدمة الوطن والمواطن.

