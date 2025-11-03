الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«يوم العلم» احتفال مشترك يجمع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاتحادات

أحمد بالهول الفلاسي في صورة جماعية مع أبطال الإمارات المشاركين في الاحتفالية (وام)
4 نوفمبر 2025 02:22

دبي (الاتحاد)

نظّمت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، احتفالية يوم العلم في مقر اللجنة بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة، وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس والاتحادات والأندية الرياضية، وبمشاركة عدد من فرق العمل في الوزارة واللجنة. 
شارك في الاحتفالية أكثر من 20 بطلاً من أبطال الإمارات المتوجين بـ31 ميدالية ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي استضافتها مملكة البحرين مؤخراً، حيث حققوا المركز الأول عربياً والثامن على مستوى آسيا، في إنجاز تاريخي جديد للرياضة الإماراتية.
ورفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي علم دولة الإمارات أمام مقر اللجنة، للاحتفال بـ«يوم العلم»، حيث سادت الفعالية أجواء وطنية جسّدت معاني الفخر والانتماء والولاء للوطن والالتفاف حول قيادته.
وقال معاليه: «يوم العلم هو يوم الوفاء للوطن والقيادة، ويوم الفخر بالمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في ظل رؤيتها الطموحة. واحتفالنا اليوم مع أبطال الإمارات الذين حققوا نتائج تاريخية ورفعوا علم الوطن في البحرين يرسّخ المعنى الحقيقي للانتماء».

 

