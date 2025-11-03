«الخارجية» تحتفي بـ«العلم» وتجدد الولاء للقيادة والوطن

أبوظبي (وام)



احتفلت وزارة الخارجية بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، تأكيداً على روح الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتعبيراً عن الاعتزاز بالوطن وقيم الانتماء والوحدة والتلاحم التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد.

ورفعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، العلم في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بحضور كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والوكلاء وكبار المسؤولين.

كما تقدم الحضور في هذه المناسبة الغالية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مُجددين العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل بناء وطن مزدهر، يفخر بما تحقق من إنجازات، ويتطّلع إلى مستقبل أكثر تقدّماً ورفعةً.