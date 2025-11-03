الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الخارجية» تحتفي بـ«العلم» وتجدد الولاء للقيادة والوطن

شخبوط بن نهيان ونهيان بن سيف ولانا نسيبة ونورة الكعبي وسعيد الهاجري وعمر الشامسي والوكلاء وكبار المسؤولين خلال الاحتفال (وام)
4 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (وام)

احتفلت وزارة الخارجية بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، تأكيداً على روح الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتعبيراً عن الاعتزاز بالوطن وقيم الانتماء والوحدة والتلاحم التي تجمع أبناء الإمارات تحت راية الاتحاد.
ورفعت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، العلم في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك بحضور كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، نائب وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، والوكلاء وكبار المسؤولين.
كما تقدم الحضور في هذه المناسبة الغالية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مُجددين العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص من أجل بناء وطن مزدهر، يفخر بما تحقق من إنجازات، ويتطّلع إلى مستقبل أكثر تقدّماً ورفعةً.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
لانا نسيبة
يوم العلم
وزارة الخارجية
الإمارات
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©