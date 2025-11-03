ثاني الزيودي: استحضار معاني التضحية والوفاء والعطاء

الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة التجارة الخارجية، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوب كل الإماراتيين، كونها تجسّد مشاعر العزة والفخر في قلوب وعقول شعب دولة الإمارات، بوطنهم ورايتهم الخفاقة، وهو فرصة للتعبير عن قيم الوحدة والتلاحم والانتماء بين أبناء الوطن، واستحضار معاني التضحية والوفاء والعطاء التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومعه الآباء المؤسسون، طيّب الله ثراهم، وهي القيم التي قامت عليها ركائز الاتحاد، لتبدأ مسيرة الإنجازات وتتواصل جيلاً بعد جيل، وليستمر علم الاتحاد شامخاً خفاقاً. وقال: بروح الاتحاد وإلهام الآباء المؤسسين ورؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات المسيرة التنموية الرائدة. وأضاف: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة نجدد عهدنا وولاءنا وعزمنا على مواصلة العمل الدؤوب لتبقى راية وطننا الغالي عاليةً نباهي بها الأمم، ولتتواصل مسيرة الإنجازات في المجالات كافة تحت لواء قيادتنا الرشيدة».

