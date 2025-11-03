حمدان بن مبارك: علم الإمارات رمز العز والفخر في كل الميادين

دبي (وام)



أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدّد فيها مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وتُجسّد معاني العزة والوحدة تحت راية الإمارات الخفاقة.

وقال معاليه: «نتعهد بمواصلة مسيرة العطاء من أجل أن تبقى راية وطننا عالية خفاقة مطرزة بالعز والازدهار والتقدم والإنجاز، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحمل راية الوطن عالياً مزهوة بالفخر والمجد».

وأضاف أن علم الدولة يزيّن صدور الرياضيين، ويخفق على ساريات الشموخ في كل ملاعبنا، مؤكداً أن علمنا يمثل هويتنا، حيث البطولة والتضحية والتعايش والتسامح.