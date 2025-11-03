عبدالملك بن كايد: يوم تتجدّد فيه قيم الوطنية

رأس الخيمة (وام)



أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن يوم العلَم يوم تتجدد فيه قيم الوطنية، وترقى به روح الولاء للوطن ولقيادتنا الرشيدة، ونذكر فيه الإنجازات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد التمكين، الذي روى فينا بذرة الحب لوطننا التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه. وقال: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكمل مسيرة الاتحاد ليصل بدولة الإمارات إلى أعلى المراتب، فأصبحت تنافس الأمم التي تبنى منذ مئات السنين، وذلك جنباً إلى جنب مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.