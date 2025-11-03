محمد الفلاحي: معاني الفخر وروح العزيمة

أبوظبي (وام)



أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن يوم العلم يمثل رمزاً لحب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته.

وقال الفلاحي في كلمة بهذه المناسبة: «نستمد من علم الإمارات معاني الفخر وروح العزيمة لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات لدولتنا الحبيبة تحت ظل قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «يسعدنا في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا أن نؤكد تمسكنا بالقيم النبيلة التي غرسها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولتنا في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة والتي رسخت مكانة وريادة دولة الإمارات على المستوى العالمي».