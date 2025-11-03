«الإمارات للتنمية المتوازنة»: رمز وحدتنا وهويتنا وسيادتنا

أبوظبي (وام)



أكد محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة تجسد رمز وحدتنا وهويتنا وسيادتنا وتتجلى خلالها أسمى قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة التي جعلت من الإمارات وطناً وعنواناً للوحدة والتقدم والازدهار والتطور الإنساني تحت راية العز والفخر والرخاء. وقال: «إن يوم العلم يجسد وحدة الوطن الغالي وتلاحم القيادة الحكيمة وشعب الإمارات الوفي تحت علم الإمارات ليظل عالياً شامخاً في ميادين التنمية والبناء والتقدم حاملاً راية الإنجازات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات». وأضاف: «إننا في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة نعاهد قيادتنا الرشيدة على مواصلة العمل ضمن مسيرة الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات».