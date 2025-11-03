حميد بن عمار: تعزيز روابط التسامح وترسيخ الاتحاد

عجمان (وام)



أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أنّ يوم العَلَم مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة واستذكار مسيرة التنمية الشاملة.

ورفع الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومواطني الإمارات والمقيمين على أرضها الطيّبة، بمناسبة يوم العَلَم.