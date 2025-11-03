راشد بن حميد: رمز لوحدة الوطن وراية للعزة والفخر

عجمان (وام)



قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: «نرفع اليوم عَلَم الإمارات عالياً شامخاً، رمزاً لوحدة الوطن، وراية للعزّة والفخر، ودلالة على التلاحم العميق بين شعب الإمارات وقيادته الحكيمة».

وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم العَلَم: «هذا اليوم الوطني المجيد، هو يوم لتجديد العهد والولاء للوطن ولقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمضي على خُطى الآباء المؤسسين في بناء دولة قوية تحقق الريادة والتميز في جميع المجالات».

وتابع: «عَلَم الإمارات يُجسِّد تاريخاً مجيداً من الإنجاز، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على الوفاء للوطن، مخلصين في العمل، متمسكين بثوابت الاتحاد».