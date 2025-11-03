الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن سلطان بن خليفة: رمز للوحدة والانتماء

محمد بن سلطان بن خليفة: رمز للوحدة والانتماء
4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (وام)

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن احتفال دولة الإمارات قيادةً وشعباً بيوم العلم، مناسبة وطنية راسخة تُجسد رمزية السيادة والوحدة، وتعبر عن أسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء إلى أرض الإمارات وما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار.
وقال: «إن رفع علم دولة الإمارات عالياً يعكس مكانة الدولة الريادية، وما حققته من إنجازات نوعية في شتى المجالات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة واستشرافها للمستقبل المشرق الذي يحمل في طياته الخير والنماء لشعبها».
وأضاف: «إن يوم العلم الإماراتي يجسد مشاعر الاتحاد والتكاتف الوطني والتلاحم المجتمعي بين أبناء الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
محمد بن سلطان بن خليفة
يوم العلم
الإمارات
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©