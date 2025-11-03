محمد بن سلطان بن خليفة: رمز للوحدة والانتماء

أبوظبي (وام)



أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن احتفال دولة الإمارات قيادةً وشعباً بيوم العلم، مناسبة وطنية راسخة تُجسد رمزية السيادة والوحدة، وتعبر عن أسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء إلى أرض الإمارات وما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار.

وقال: «إن رفع علم دولة الإمارات عالياً يعكس مكانة الدولة الريادية، وما حققته من إنجازات نوعية في شتى المجالات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة واستشرافها للمستقبل المشرق الذي يحمل في طياته الخير والنماء لشعبها».

وأضاف: «إن يوم العلم الإماراتي يجسد مشاعر الاتحاد والتكاتف الوطني والتلاحم المجتمعي بين أبناء الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة».