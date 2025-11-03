الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن خليفة: تعزيز بنيان الاتحاد

محمد بن خليفة: تعزيز بنيان الاتحاد
4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن احتفال دولة الإمارات بيوم العلم، يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم والتعاضد بين أبناء الوطن من أجل تعزيز بنيان الاتحاد.
 وقال سموه: «إن شعب دولة الإمارات ليفخر بهذه المناسبة بالمسيرة المباركة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حتى أضحت الإمارات أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني». واستذكر سموه في يوم العلم ما قدمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، رحمهم الله، في مرحلة التأسيس من جهود أرست قواعد الاتحاد وعززت أركانه والتي ستظل في القلب والوجدان وما تلاها من إنجازات مشهودة شهدتها مرحلة التمكين بقيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي شملت كل مجالات الحياة، ورسخت مكانته بين الأمم.

