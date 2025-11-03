الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طالب بن صقر: رمز للوحدة والانتماء والولاء للوطن والقيادة

طالب بن صقر: رمز للوحدة والانتماء والولاء للوطن والقيادة
4 نوفمبر 2025 02:19

رأس الخيمة (وام)

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن يوم العَلم مناسبة وطنية كبيرة تتوحد فيها قلوب أبناء الوطن، رجالاً ونساءً، شباباً وفتيات وأطفالاً، خلف راية الوطن التي يفدونها بدمائهم، ويجسدون من خلالها أسمى معاني التلاحم والانتماء والوفاء للإمارات وقيادتها الرشيدة.
وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في كلمته بهذه المناسبة: «إن رفع العَلم يأتي تعبيراً صادقاً عن الانتماء والولاء للوطن، وهو واجب وشعور نبيل يحمله في قلبه كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، تعبيراً عن الفخر بما حققته دولتنا من إنجازات رائدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات».

 

