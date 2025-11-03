سعيد بن طحنون: علم الإمارات رمز للسيادة وعنوان للفخر

العين (وام)



أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن المغزى العميق ليوم العلم يتجاوز كونه مجرد مراسم لرفع العلم في الميادين والمؤسسات الحكومية والخاصة، بل هو في جوهره، فرصة لتجديد العهد والولاء والمحبة لراية الدولة، ورمز سيادتها، وعلم اتحادها.

وشدّد معاليه، في كلمته بمناسبة يوم العلم، على أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل فرصة ثمينة لترسيخ قيم الانتماء والولاء الراسخة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما يسهم بفاعلية في غرس معاني الوحدة الأصيلة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وقال معاليه: «إن العلم هو رمز شامخ لسيادة الدولة واستقرارها، ويمثل عنوان فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة». وأضاف: «إن إبراز هذا اليوم الخالد والاحتفاء به يعكس الوعي العميق للقيادة الرشيدة بأهمية الرموز الوطنية ودورها المحوري في بناء مستقبل مشرق لوطن يعتز بتاريخه العريق، ويمضي بثبات وثقة نحو المستقبل».