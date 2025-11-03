الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعيد بن طحنون: علم الإمارات رمز للسيادة وعنوان للفخر

سعيد بن طحنون: علم الإمارات رمز للسيادة وعنوان للفخر
4 نوفمبر 2025 02:19

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن المغزى العميق ليوم العلم يتجاوز كونه مجرد مراسم لرفع العلم في الميادين والمؤسسات الحكومية والخاصة، بل هو في جوهره، فرصة لتجديد العهد والولاء والمحبة لراية الدولة، ورمز سيادتها، وعلم اتحادها.
وشدّد معاليه، في كلمته بمناسبة يوم العلم، على أن الاحتفاء بيوم العلم يمثل فرصة ثمينة لترسيخ قيم الانتماء والولاء الراسخة في نفوس الأجيال الصاعدة، كما يسهم بفاعلية في غرس معاني الوحدة الأصيلة والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وقال معاليه: «إن العلم هو رمز شامخ لسيادة الدولة واستقرارها، ويمثل عنوان فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة». وأضاف: «إن إبراز هذا اليوم الخالد والاحتفاء به يعكس الوعي العميق للقيادة الرشيدة بأهمية الرموز الوطنية ودورها المحوري في بناء مستقبل مشرق لوطن يعتز بتاريخه العريق، ويمضي بثبات وثقة نحو المستقبل».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
سعيد بن طحنون
الإمارات
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©