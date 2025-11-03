الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: يوم العلم يجمع القلوب على حب الوطن

محمد الشرقي والشيوخ وكبار المسؤولين خلال الاحتفالية (وام)
4 نوفمبر 2025 02:23

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ يوم العلَم مناسبةٌ وطنيةٌ تحتفي بقيم الولاء والانتماء للوطن، وتجسّد معاني الوحدة والتلاحم الوطني. جاء ذلك خلال رفع سموه، علم دولة الإمارات في احتفالية يوم العلَم، في الساحة الأمامية لقصر الرميلة بإمارة الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي.
وأشار سموه إلى القيمة العظيمة التي يحملها تجسيدُ هذا اليوم في مواصلة العمل والإنجاز والطموح نحو المزيد من العطاءات المشرفة والإنجازات التي ترفع اسم وراية الإمارات في جميع محافل العالم.
وأضاف سموه أن الثالث من نوفمبر مناسبة تجمع القلوب على حب الوطن، وتعزيز قيم الهوية الوطنية في الانتماء والإخلاص والفخر بمكتسبات اتحاد الإمارات وسيادتها بين الأمم. حضر الاحتفالية محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمع من المسؤولين والمديرين وطلبة المدارس.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
محمد الشرقي
الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©