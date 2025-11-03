الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

أحمد بن حميد: علمنا سيظل شامخاً في سماء العز والكرامة

أحمد بن حميد: علمنا سيظل شامخاً في سماء العز والكرامة
4 نوفمبر 2025 02:19

عجمان (وام)

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أنّ علم دولة الإمارات سيظلّ سامقاً يرفرف في سماء العز والكرامة، بفضل بصيرة وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبعطاء أبناء الوطن المخلصين الذين يجسدون أبهى معاني الولاء لقيادتهم، ويعملون بإخلاص لرفعة دولتهم. وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي: «يوم العلم مناسبة وطنية تجسّد مشاعر الاعتزاز بما حققته دولة الإمارات من نهضة وتقدّم، وتعبّر عن عمق الانتماء والوفاء للوطن، وترسّخ قيم الوحدة والمحبة والتسامح بين أبنائه». وأضاف في كلمة بمناسبة يوم العلم: «من أسمى صور الولاء للوطن والفخر بالانتماء إليه رفع علمه عالياً، وصون رايته لتبقى سامقة بالعز والمجد، فهو رمز الوحدة والسيادة، وعنوان الكرامة والعزة الوطنية». وتابع: «إننا في الثالث من نوفمبر من كل عام نحتفل بيوم العلم، وفيه نجدّد العهد والولاء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، ونغرس في نفوس أبنائنا حبّه والذود عنه بالغالي والنفيس». 

عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين عائشة الشامسي مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص
«السياحة والثقافة والإعلام» بعجمان: الاسم الرسمي الجديد يعزز التكامل المؤسسي
