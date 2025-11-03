الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن محمد: رسالة وفاء للوطن وقيادته الرشيدة

منصور بن محمد: رسالة وفاء للوطن وقيادته الرشيدة
4 نوفمبر 2025 02:19

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن «يوم العَلَم» أصبح مناسبةً وطنيةً مهمة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسّد معاني الوحدة والاعتزاز بالهوية والانتماء إلى وطنٍ صنع مجده بسواعد أبنائه، وأن رفع عَلَم الدولة في كل محفل رياضي هو شرفٌ ومسؤوليةٌ يحملها كل رياضي إماراتي، ورسالة وفاء للوطن وقيادته الرشيدة التي لم تدّخر جهداً في دعم القطاع الرياضي وتمكين أبنائه من بلوغ منصات التتويج. وقال سموّه: «عَلَم الإمارات هو عنوان عزتنا وقوتنا ووحدتنا، ورايتنا التي نحملها بكل انتماء ووفاء في شتى ميادين التفوّق والريادة. ففي كل حين نرى فيه هذا العَلَم مرفوعاً في محفل رياضي عالمي، نرى ثمرة الإصرار والعزيمة التي تميّز شبابنا، ونستشعر حجم الثقة التي منحتها الدولة لكل رياضي يحمل طموح الوطن». وأضاف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن ما وصل إليه قطاع الرياضة من تقدّم لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة.. فدولة الإمارات اليوم نموذج يُحتذى به في الاستثمار في الإنسان، وفي تحويل الطاقات الشابة إلى إنجازات ترفع اسم الوطن عالياً».  

يوم العلم
منصور بن محمد
الإمارات
دبي
