أحمد بن محمد: تجسيد صادق لروح الاتحاد

دبي (الاتحاد)



أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجسّد فيها معاني الوحدة والتلاحم بين أهل الإمارات، ضمن تقليد سنوي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليكون رمزاً للفخر ومظهراً من مظاهر الوفاء للوطن.

وقال سموّه، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم، إن الاحتفاء بهذه المناسبة هو تجسيد صادق لروح الاتحاد، وتأكيد على ارتباط شعب الإمارات بوطنه وولائه لقيادته وتفانيه في خدمة رايته، التي لا يدّخر جهداً في إعلائها خفاقةً في سماء المجد والعزة. ورفع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. ونوّه سموّه برمزية يوم العَلَم وما يجسّده من قيم راسخة قام عليها صرح الاتحاد، من تلاحم وتكاتف وعزيمة وإيمان بقدرات أبناء الإمارات، الذين واصلوا مسيرة البناء والنهضة التي وضع ركائزها الأولى المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما الآباء المؤسسون الذين وحّدوا الكلمة والصف، وأطلقوا مسيرة نماء جعلت من الإمارات نموذجاً فريداً في الوحدة والريادة والعطاء.