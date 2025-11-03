الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن محمد: تجسيد صادق لروح الاتحاد

أحمد بن محمد: تجسيد صادق لروح الاتحاد
4 نوفمبر 2025 02:19

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن يوم العَلَم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجسّد فيها معاني الوحدة والتلاحم بين أهل الإمارات، ضمن تقليد سنوي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليكون رمزاً للفخر ومظهراً من مظاهر الوفاء للوطن.
وقال سموّه، في تصريح بمناسبة يوم العَلَم، إن الاحتفاء بهذه المناسبة هو تجسيد صادق لروح الاتحاد، وتأكيد على ارتباط شعب الإمارات بوطنه وولائه لقيادته وتفانيه في خدمة رايته، التي لا يدّخر جهداً في إعلائها خفاقةً في سماء المجد والعزة. ورفع سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، داعياً المولى أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار. ونوّه سموّه برمزية يوم العَلَم وما يجسّده من قيم راسخة قام عليها صرح الاتحاد، من تلاحم وتكاتف وعزيمة وإيمان بقدرات أبناء الإمارات، الذين واصلوا مسيرة البناء والنهضة التي وضع ركائزها الأولى المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وإخوانهما الآباء المؤسسون الذين وحّدوا الكلمة والصف، وأطلقوا مسيرة نماء جعلت من الإمارات نموذجاً فريداً في الوحدة والريادة والعطاء.

أخبار ذات صلة
عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين عائشة الشامسي مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص
«السياحة والثقافة والإعلام» بعجمان: الاسم الرسمي الجديد يعزز التكامل المؤسسي
يوم العلم
الإمارات
أحمد بن محمد
عجمان
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©