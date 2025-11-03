الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ولي عهد الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي يشهدان مراسم يوم العلم

سلطان بن محمد بن سلطان وسلطان بن أحمد بن سلطان يشهدان مراسم يوم العلم في الشارقة (وام)
4 نوفمبر 2025 02:23

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، أهمية مناسبة يوم العلم الوطنية والعزيزة على شعب الإمارات، والتي يتعزّز بها الولاء والانتماء من خلال الالتفاف حول علم الدولة، والحرص على رفعه عالياً شامخاً، ويمثل العزة والكرامة لدولة الإمارات وشعبها، ويعكس طموحها العالي.
جاء ذلك خلال حضور سموه يرافقه سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، في جزيرة العلم، مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات يوم العلم الذي يقام سنوياً في الثالث من نوفمبر. وأشار سموه إلى أن علم الإمارات ظلّ رمز الاتحاد الذي تفتخر به الدولة، وتعمل على رفعته بجهود أبنائها وبناتها من خلال إنجازات متتالية وعلى المنصات العالمية، التي رفرف فيها علم الدولة، مؤكداً الطموح الكبير للإمارات، قيادةً وشعباً، لافتاً سموه إلى التفاف شعب الإمارات حول رايتهم، بما يعكس التلاحم الوطني والاتحاد.
وتفضّل سمو ولي عهد الشارقة وعند تمام الحادية عشرة صباحاً، بالإيذان ببدء مراسم رفع العلم، بمشاركة ضباط وأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة والفرقة الموسيقية العسكرية لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، التي عزفت السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ارتفع علم البلاد عالياً في سماء الوطن، اعتزازاً بيوم العلم.

الحضور 
حضر فعاليات يوم العلم إلى جانب سموهما كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وعدد من كبار المسؤولين في إمارة الشارقة.

