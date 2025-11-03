الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد حمد البادي: مناسبة تُجدد في النفوس الولاء والوفاء للقيادة

محمد حمد البادي: مناسبة تُجدد في النفوس الولاء والوفاء للقيادة
4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (وام)

أكد معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مبادرة وطنية جليلة ومدرسة راسخة لتربية الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه، والتعلق برايته الشامخة، واستلهام قيم الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة.
وأضاف معاليه: «إن هذه المناسبة الغالية تُجدد في النفوس عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، والعزم على بذل الجهد والعطاء في سبيل صون مكتسبات الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، ليبقى رمزاً للخير والأمن والأمان، وتظل رايته عالية خفاقة في سماء الإنجاز».
وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة، رفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات عزّها وأمنها ورفعتها.

يوم العلم
محمد حمد البادي
المحكمة الاتحادية العليا
الإمارات
