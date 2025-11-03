الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن سعود: تجديد للعهد والولاء

أحمد بن سعود المعلا خلال مراسم رفع العلم (وام)
4 نوفمبر 2025 02:23

أم القيوين (وام) 

رفع سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، عَلَم الدولة في حديقة الخور بأم القيوين احتفاءً بمناسبة يوم العَلَم.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن الاحتفال بيوم العَلَم تجديد للعهد باستكمال مسيرة البناء والعطاء، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً بين الأمم وهامة شامخة؛ بفضل سواعد وحب أبناء الإمارات المخلصين. وقال سموه: «إن يوم العَلم مناسبة وطنية ورمز يفتخر به كل مواطن إماراتي تربى في مدرسة زايد الخير، وهي تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن»، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة ينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقائده.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
يوم العلم
أم القيوين
الإمارات
أحمد بن سعود
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©