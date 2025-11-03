أحمد بن سعود: تجديد للعهد والولاء

أم القيوين (وام)



رفع سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، عَلَم الدولة في حديقة الخور بأم القيوين احتفاءً بمناسبة يوم العَلَم.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، أن الاحتفال بيوم العَلَم تجديد للعهد باستكمال مسيرة البناء والعطاء، ليبقى علم دولة الإمارات عالياً خفاقاً بين الأمم وهامة شامخة؛ بفضل سواعد وحب أبناء الإمارات المخلصين. وقال سموه: «إن يوم العَلم مناسبة وطنية ورمز يفتخر به كل مواطن إماراتي تربى في مدرسة زايد الخير، وهي تجديد الولاء للقيادة الحكيمة ولمسيرة الوطن»، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة ينبع من قيم الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقائده.