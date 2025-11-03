الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي الأمين التنفيذي لـ«الإيغاد»

شخبوط بن نهيان يلتقي الأمين التنفيذي لـ«الإيغاد»
4 نوفمبر 2025 00:01

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، الدكتور ورقينه جبيهو، الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية «الإيغاد»، في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع منظمة الإيغاد ودولها الأعضاء، مشيراً إلى التزام الدولة بدعم جهود ترسيخ السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة القرن الأفريقي.
وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بجهود منظمة الإيغاد في منع النزاعات، والوساطة من أجل السلام والتكامل الإقليمي، مجدداً استعداد دولة الإمارات لمواصلة التعاون مع المنظمة في المبادرات التي تعزز التنمية المستدامة، وتسهم في رفاه شعوب المنطقة.
من جانبه، أعرب الدكتور ورقينه جبيهو عن تقديره لدعم دولة الإمارات المتواصل لبرامج منظمة الإيغاد ولدورها البنّاء في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.
واستعرض الجانبان أوجه الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات ومنظمة الإيغاد، وبحثا سبل تطوير التعاون في مجالات رئيسية تشمل الأمن الغذائي، والمرونة المناخية، والابتكار الرقمي، وتطوير البنية التحتية.
كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية في القرن الأفريقي، مؤكدين أهمية الحوار والعمل الجماعي لتعزيز الاستقرار ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة.
كما تناول اللقاء مجالات التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات ومنظمة الإيغاد، بما في ذلك تبادل الخبرات على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعزيز التنسيق في الأولويات الإنسانية والتنموية من خلال المنصات الإقليمية والدولية.

المصدر: وام
أبوظبي
شخبوط بن نهيان
وزارة الخارجية
الإمارات
منظمة الإيجاد
