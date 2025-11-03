الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس البرلمان العربي: يوم العلم يجسد معاني الوحدة والولاء للوطن

محمد بن أحمد اليماحي (من المصدر)
4 نوفمبر 2025 00:37

هنأ معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة يوم العلم التي أكد أنها تجسد أسمى معاني الانتماء والولاء وتعبر عن وحدة أبناء الإمارات والتفافهم حول قيادتهم الحكيمة.
وأشار معاليه، في تصريح الاثنين بهذه المناسبة، إلى أن يوم العلم يمثل رمزًا خالدًا للوحدة الوطنية وتجديدًا للعهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه ويواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله برؤية استشرافية عززت مكانة الإمارات بين دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه المناسبة تعبر عن روح الاتحاد والانتماء الوطني، وترسخ القيم والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، مشيدًا بما حققته من إنجازات تنموية وإنسانية جعلت رايتها خفاقة في ميادين التقدم والتسامح والعمل الإنساني.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
المصدر: وام
محمد اليماحي
البرلمان العربي
يوم العلم
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©