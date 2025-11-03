«أبوظبي للتقاعد»: «يوم العَلَم» يجسّد قيم الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)



نظّم صندوق أبوظبي للتقاعد احتفالية بمناسبة يوم العَلَم، شارك فيها قيادات الصندوق ومديرو الإدارات وجميع موظفيه، ورفع سالم النعيمي، العضو المنتدب للصندوق، أطيب التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وقال: «يوم العلم مناسبة تتجدّد فيها معاني الانتماء والوفاء، ويعبّر فيها أبناء الإمارات عن اعتزازهم بوطن جمعهم على قلب واحد وهدف واحد. ونستذكر فيه مسيرة بناءٍ أضاءت طريق الحاضر والمستقبل، ونُجدِّد العهد لقيادتنا الرشيدة على مواصلة درب العمل والإخلاص».

وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بالصندوق: «يوم العَلَم يجسّد قيم الاتحاد والعطاء التي قامت عليها دولتنا. وهو يوم نُجدِّد فيه التزامنا بمواصلة مسيرة العمل والإخلاص لتظل راية الإمارات مرفوعة بالكرامة، نابضةً بالعز والفخر».

بدوره، قال خليفة السويدي، المدير العام لشؤون الاستثمار: «عَلَمنا يرمز إلى وحدتنا وقيمنا الراسخة. ونحتفي كل عام بهذه الراية التي ترفرف بالسلام والعز، لتبقى رمزاً يضيء سماء الوطن. وكل عام ووطننا بخير وسلام».