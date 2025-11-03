الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ميثاء الشامسي: علم الإمارات نبراس عزنا وفخرنا

ميثاء الشامسي: علم الإمارات نبراس عزنا وفخرنا
4 نوفمبر 2025 02:22

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن علم دولة الإمارات رمز عزنا ومجدنا. 
وقالت معاليها: «يزهو أبناء الإمارات في يوم العلم الذي يرتفع خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة ورؤيتها التي تسير عليها الإمارات لتواصل تقدمها محققة كل يوم إنجازات جديدة رائدة، لتصبح علامات مضيئة في تاريخ أمتنا، ولتبرهن دولتنا للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وسيتحقق غداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل تعزيز المسيرة التنموية الناجحة التي تشهدها الإمارات».
 وأضافت معاليها: «هنيئاً لشعب الإمارات ارتفاع العلم خفاقاً عالياً، ليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وترنو إليه أنظارنا نحو غدٍ مشرق مفعم بالتقدم والازدهار لتحقيق نهضة الخمسين القادمة».

