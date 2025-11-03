الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النائب العام للاتحاد: في يوم العلم نفخر بمسيرة وطن

النائب العام للاتحاد: في يوم العلم نفخر بمسيرة وطن
4 نوفمبر 2025 02:19

أبوظبي (وام)

قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، إن يوم العلم يجسد تاريخاً مجيداً خالداً، يوم توحدت الإرادة والقلوب، حين رفعت راية الدولة أول مرة، قبل أربعةٍ وخمسين عاماً، ووضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، أسس الاتحاد، فانطلقت مسيرة وطنٍ يستمد قوته من أبنائه، ومن عزم رجال آمنوا ولا يزالون، بالتفاني في العمل والإخلاص في العطاء.
وأضاف النائب العام أن العلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبقى قيمة مقدرة، ومساراً متصلاً نحو التقدم والريادة، في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة التي جعلت الإنسان محور التنمية، ومصدر استدامة لعزّة الوطن وشموخه. وقال معاليه: «إننا في يوم العلم، نتطلع إلى راية بلادنا في عليائها وسموها، ونقفُ فخراً واعتزازاً بمسيرة إنجازات وطننا، ونُجدّد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة التي تمضي بالإمارات نحو آفاقٍ واسعة من الرفاه والريادة، ونعاهد الوطن على أن نبقى أوفياء لقيمة العدل، باذلين أقصى الجهود لتبقى الإمارات أبد الدهر أرض العدالة، وواحة السلام والأمن والرخاء».

أخبار ذات صلة
الإمارات تحتفي بيوم العلم.. شموخ وطن وطموح شعب
«أبوظبي للإعلام» تحتفي بيوم العَلم وتُجدّد الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية
النائب العام للاتحاد
النائب العام
يوم العلم
الإمارات
حمد سيف الشامسي
آخر الأخبار
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
الرياضة
مايد عادل أحدث الهدافين في سجل «الأبيض» المونديالي
اليوم 13:34
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
الرياضة
«القوس والسهم».. «7 نجوم» في بطولة «غرب آسيا»
اليوم 13:30
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
الرياضة
دبي تنضم إلى قائمة منظمي «هود تو كوست» في يناير 2026
اليوم 13:27
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
الرياضة
26 لاعباً في «قائمة أنشيلوتي» لمواجهتي السنغال وتونس
اليوم 13:04
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»
اليوم 13:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©