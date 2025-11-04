«السياحة والثقافة والإعلام» بعجمان: الاسم الرسمي الجديد يعزز التكامل المؤسسي

أكدّت دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان أن اعتماد الاسم الرسمي الجديد «دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان» يُجسّد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين ثلاثة قطاعاتٍ حيوية، وهي السياحة، والثقافة، والإعلام.

ويأتي المسمى الجديد تنفيذاً لما ورد في القانون رقم (2) لسنة 2025، الصادر عن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الذي نصّ على دمج كلٍّ من دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام في كيان مؤسسي واحد، بهدف زيادة التنسيق، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز فعالية العمل الحكومي، وتحقيق التكامل بين القطاعات الثلاثة بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

ويأتي ذلك في خطوة تعكس حرص حكومة عجمان على تطوير منظومة العمل الحكومي ضمن إطار موحّد يدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، ويواكب تطلعاتها نحو المستقبل.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بهذه المناسبة، إن اعتماد الاسم الرسمي الجديد للدائرة يُجسّد الرؤية الطموحة الرامية إلى ترسيخ التكامل المؤسسي بين قطاعات السياحة والثقافة والإعلام، ويعكس الالتزام الراسخ بتطوير نموذج عمل حكومي أكثر كفاءة ومرونة، يستند إلى ركائز الابتكار والاستدامة.

وأضاف أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مبادرة مؤسسية لتشكّل تأكيداً على المساعي والجهود المبذولة، بهدف تعزيز مكانة إمارة عجمان كمركز حضاري متكامل يسهم في تحقيق تطلعات الإمارة نحو مستقبل مزدهر، انسجاماً مع رؤيتها الإستراتيجي.

من جانبه أعرب محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، عن فخره باعتماد الاسم الجديد، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يجسد مرحلة جديدة من العمل الحكومي المتكامل في إمارة عجمان، ويعبّر عن التوجهات نحو تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، يجمع بين الإبداع الثقافي، والنمو السياحي، والتأثير الإعلامي.

وأضاف أن الاسم الجديد يعتبر انعكاساً لهوية الدائرة المتجددة ورسالتها في تعزيز حضور عجمان مركزاً نابضاً بالحياة يجمع بين الآصالة والابتكار، فيما يواصل العمل بروح الفريق الواحد لترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة إلى مبادرات ومشاريع نوعية تُسهم في ازدهار الإمارة وتنمية اقتصادها ومجتمعها، مستندين إلى التحول الرقمي وتمكين الكفاءات الوطنية والشراكات الاستراتيجية المستدامة.

ويعكس اعتماد الاسم الجديد، الهوية المؤسسية المتكاملة للدائرة، التي توحّد العمل السياحي والثقافي والإعلامي تحت مظلة واحدة تُبرز مكانة عجمان المرموقة ومقوماتها التنموية والحضارية والإنسانية.

كما يؤكد هذا التوجّه التزام حكومة الإمارة بتطوير الأداء المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الابتكار والاستدامة في مختلف مجالات العمل.

ومن خلال هيكلها الجديد، تواصل الدائرة جهودها لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة لقطاعات السياحة والثقافة والإعلام، بما يسهم في تعزيز حضور عجمان وجهة رائدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تعمل على الترويج للإمارة باعتبارها وجهة تجمع بين المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية، وتولي اهتماماً خاصاً بإثراء المشهد الثقافي ودعم المواهب والمبدعين، إلى جانب تطوير البيئة الإعلامية لمواكبة التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعكس الصورة الإيجابية لعجمان على مختلف المنصات.

ويأتي هذا التحديث في الهوية المؤسَّسية ليؤكد استمرار إمارة عجمان في نهج التطوير المستمر، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية وثقافية وإعلامية متكاملة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة نحو مستقبل مزدهر.