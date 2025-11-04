عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين عائشة الشامسي مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص

أصدر سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتعيين عائشة سلطان ‏ماجد الشامسي، مديراً تنفيذياً لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان.‏

وتكون الشامسي بموجب القرار مسؤولة أمام رئيس المجلس التنفيذي عن أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها، ويعمم القرار ‏على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه، وينشر في الجريدة الرسمية.‏

ويأتي هذا القرار في إطار حرص سموه، ضمن رؤية عجمان 2030، على تطوير منظومة التعليم الخاص في الإمارة، ‏وتعزيز كفاءتها الإدارية، ودعم الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات المؤسسية.‏