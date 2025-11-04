سامي عبد الرؤوف (دبي)

الاحتفاء بالمناسبات الوطنية الغالية، تحظى باهتمام الأفراد والأُسر والمؤسسات، لأنها تعبير صادق عن عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وانعكاس لحب الوطن والافتخار به والاعتزاز، بما وصل إليه من إنجازات وما حققه من مكتسبات جعلت الإمارات في مصاف أفضل دول العالم.



ويأخذ الاحتفاء بالمناسبات الوطنية أشكالاً متعددة وطرقاً متنوعة، ففي الاحتفاء بيوم العلم لعام 2025، ارتأت أسرة مواطنة أن تعبّر عن حبها لعلم الوطن وترابه بطريقتها الخاصة، حيث قامت الأم مهرة عبدالله، بتزيين ابنتها هيا أحمد البالغة من العمر 4 سنوات، وصديقتها ريم حسن (5 سنوات)، بالملابس التراثية وأبرزها البرقع العباءة والشيلة.

أسرة مواطنة: «الاتحاد» تزيّن احتفالنا بيوم العلم







الأم التي تمارس هواية التصوير، أردت أن تُدخل السرور على ابنتها وصديقتها في هذه المناسبة العزيزة، وكذلك سعت إلى أن تقدم لوحة عن ماضي وحاضر ومستقبل وطننا الغالي.

تقول الأم لـ«الاتحاد»: «اخترت ابنتي وصديقتها، لأن أطفال اليوم هم جيل المستقبل، الذي سيتولى استكمال مسيرة التقدم والازدهار في بناء مجتمع الإمارات، ليكون بين أفضل دول العالم، واخترت الملابس التراثية لكونها أساس تقدمنا وازدهارنا وحضاراتنا».



وتشير إلى أنها اختارت أن تطلعهم على جريدة «الاتحاد» لأنها إحدى رموز وحدة الإمارات وجريدته التي عبّرت عن طموحات وغايات الآباء المؤسسين، بأن تكون الإمارات وطناً موحداً، وأن تكون الإمارات وطناً للجميع وبالجميع.







واصطحبت الأم ابنتها وصديقتها، إلى مكان لألعاب السيارات الكلاسيكية في منطقة العجة بإمارة الفجيرة، وهن يلبسن الملابس التراثية، حتى يجسدن تراث وحضارة الإمارات من جهة، وفي الوقت نفسه تأخذ دولتنا الحبيبة بكل مقومات التقدم والازدهار والتنمية.