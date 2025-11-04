الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس البرلمان العربي وعمار بن ناصر المعلا

حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس البرلمان العربي وعمار بن ناصر المعلا
4 نوفمبر 2025 15:37

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم، معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدى سفارة دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، اللذين قدما للسلام على سموه.

واطلع سموه خلال اللقاء على جهود البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون والتكامل بين البرلمانات العربية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوبها، إلى جانب دور الملحقيات التعليمية للدولة في توثيق التعاون الأكاديمي والعلمي بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، ودعم الطلبة الإماراتيين الدارسين في الخارج وتمكينهم من تحقيق التميز العلمي والابتكار.

وجرى تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون في المجالات البرلمانية والتعليمية، بما يعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات ويواكب رؤيتها المستقبلية في بناء الإنسان وترسيخ مكانتها في مجالات المعرفة والابتكار.

وأعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا عن خالص تقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مشيدين برؤيته التنموية ودعمه المستمر للتعاون العربي المشترك، وحرصه على تعزيز مسيرة التعليم والابتكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
رأس الخيمة
البرلمان العربي
حاكم رأس الخيمة
