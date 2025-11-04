بموجب شراكة استراتيجية مع" أبوظبي للإعلام".. محتوى "ADtv "ينتقل بالكامل إلى منصة جديدة على تطبيق "ستارزبلاي" اعتباراً من 4 نوفمبر

أعلنت "أبوظبي للإعلام"، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة ستارزبلاي، المنصة الرائدة في مجال تقديم خدمة المشاهدة حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لينتقل بموجبها محتوى تطبيق (ADtv) بالكامل إلى منصة أبوظبي للإعلام (ADMN) الرقمية والجديدة كلياً ضمن تطبيق ستارزبلاي.

وتمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية نقلة نوعية في قطاع البث الرقمي على مستوى المنطقة، في خطوة ترسّخ التزام الجانبين بتبني نهج الابتكار الرقمي وتطوير تجربة مشاهدة مُميّزة وجديدة ومجانية بالكامل للجمهور، مدعومة بتقنيات بث عالية الجودة.

وفي هذا الإطار، سيتوفر محتوى تطبيق (ADtv) على المنصة الجديدة اعتباراً من 4 نوفمبر 2025، فيما سيتوقف التطبيق السابق عن العمل نهائياً بتاريخ 30 نوفمبر 2025، ليتمكن الجمهور من متابعة جميع برامجهم ومسلسلاتهم وأفلامهم المفضلة، إلى جانب المحتوى الحصري الذي تُقدمه أبوظبي للإعلام عبر منصة (ADMN) على تطبيق ستارزبلاي بتجربة سهلة وسلسة، ومنظومة تقنية متطورة تواكب أعلى معايير البث الرقمي العالمية.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور الجانبين في القطاع الإعلامي إقليمياً، وتوسيع قاعدة المشاهدين من خلال إتاحة محتوى متنوع وغني لجمهور أوسع. كما تُسهم في ترسيخ مكانة شركة أبوظبي للإعلام كمنصة رائدة في صناعة الإعلام الرقمي، قادرة على تقديم محتوى مُبتكر يعكس الهوية الوطنية ويمتد في الوقت نفسه إلى شريحة جديدة من الجمهور العالمي.

تطوير تجربة المشاهدة

وقال راشد القبيسي الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي للإعلام: "تجسد هذه الشراكة استراتيجيتنا الطموحة لمواكبة التحوّلات الرقمية في قطاع الإعلام، والاستثمار المُستمر في مستقبل المنصات الرقمية المتطورة لتلبية تفضيلات الجمهور. كما تُعزّز الشراكة من فرص التعاون المستقبلي في مجال الإنتاج المشترك وتقديم محتوى حصري جديد".

وأضاف: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق المنصة الجديدة، والتي تترجم حرصنا في أبوظبي للإعلام على ترسيخ التزاماتنا بالابتكار وتطوير تجربة المشاهدة بما يُواكب تطلعات الجمهور، حيث أن انتقال محتوى ADtv إلى منصة ستارزبلاي يعكس رؤيتنا لتوفير وصول أسهل إلى برامجنا وقنواتنا، ويضمن تجربة تقنية متفوقة تُرسّخ مكانتنا كإحدى أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستارزبلاي، ماز شيخ : "نحن سعداء بهذه الشراكة مع أبوظبي للإعلام، والتي تُتيح لنا تقديم تجربة مشاهدة متطورة ومتكاملة تضمن وصول محتوى وبرامج أبوظبي للإعلام عبر منصة ستارزبلاي إلى شريحة واسعة وجديدة من الجمهور والمتابعين. كما أن هذه الشراكة تعكس التزامنا بالعمل مع أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة، ومن شأنها أن تُسهم في توسيع خيارات المشاهدة للمستخدمين وتعزيز حضورنا الرقمي بشكل أكبر وتمكيننا في المنافسة الإعلامية الرقمية".

مزايا جديدة

سيُتاح لجمهور "أبوظبي للإعلام" من مستخدمي منصة ستارزبلاي الاستمتاع بمزايا تقنية متقدمة تشمل جودة بث عالية، وأداء أفضل على مختلف الأجهزة، وملفات شخصية مُخصّصة لكل مُستخدم، بالإضافة إلى أدوات رقابة عائلية متطورة، وتوصيات ذكية مبنيّة على تفضيلات المشاهدة.

كما ستتيح المنصة فرصة متابعة جميع القنوات التابعة لشركة أبوظبي للإعلام مباشرة، بما في ذلك "قناة أبوظبي" و"قناة الإمارات" و"أبوظبي الرياضية" و"بينونة" و"ماجد" و"قناة ياس" و"ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي"، إضافة إلى منصات شبكة أبوظبي الإذاعية.

وتُؤكد هذه المزايا أن الانتقال إلى ستارزبلاي ليس مجرد خطوة تقنية، بل نقلة استراتيجية تُعزّز من مستوى تجربة المُستخدم، وتفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع المحتوى الإعلامي العربي والإقليمي.

نقلة نوعية

يُمثل الإعلان عن هذه الشراكة نقلة نوعية في أسلوب توزيع المحتوى الإعلامي العربي عبر المنصات الرقمية الرائدة، حيث يجمع بين قوة المحتوى الذي تُقدمه شركة أبوظبي للإعلام والبُنية التكنولوجية المتطورة التي تُوفرها منصة ستارزبلاي. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن المشاهدون من الوصول إلى محتوى غني ومتنوع بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، ما يُعزّز من حضور الإنتاج الإعلامي الإماراتي على الساحة الإقليمية والعالمية.

وتفتح هذه الخطوة آفاقاً واسعة أمام الجانبين للتعاون في مشاريع جديدة للإنتاج المُشترك والمحتوى الحصري، الأمر الذي يُساهم في تقديم محتوى نوعي يُلبّي احتياجات الجمهور المتغيرة، ويُواكب التوجّهات العالمية في صناعة الإعلام الرقمي.

وبهذا الانتقال، تكون أبوظبي للإعلام قد خطت خطوة جديدة نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة إعلامية مُتجددة ورائدة في الابتكار الرقمي، في الوقت الذي تُواصل فيه ستارزبلاي تعزيز موقعها كمنصة رائدة في تقديم الترفيه الرقمي في المنطقة.