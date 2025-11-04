الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"دبي الصحية" تستقبل مجدي يعقوب جراح القلب العالمي

"دبي الصحية" تستقبل مجدي يعقوب جراح القلب العالمي
4 نوفمبر 2025 16:43

استقبلت "دبي الصحية"، جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، خلال زيارته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية و"مؤسسة الجليلة"، والتي اطلع خلالها على مراكزها البحثية وتعرف على أبرز البرامج والمشاريع ضمن منظومتها الصحية الأكاديمية المتكاملة.

وكان في استقبال البروفيسور مجدي يعقوب، الدكتورة رجاء عيسى القرق، عضوة مجلس إدارة "دبي الصحية" رئيسة مجلس إدارة "مؤسسة الجليلة"، ورئيسة مجلس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبحضور الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ"دبي الصحية" ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وعدد من القيادات في دبي الصحية.

 

ورافق البروفيسور مجدي خلال الزيارة ابنته السيدة ليزا مجدي يعقوب، والسيد توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، وفرانسيس وايت، الرئيس التنفيذي لشركة "هارت بيوتك".

 

وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق"نفخر بهذه الزيارة المهمة للبروفيسور العالمي مجدي يعقوب، أحد أبرز رموز الطب الإنساني في العالم، والتي تشكّل إضافة نوعية قيّمة لـ"دبي الصحية" في المجالين الطبي والأكاديمي، وتعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بصحة الإنسان، إذ تجسّد التزامنا الراسخ بدعم منظومة البحث العلمي والتعليم الطبي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة إلى تطوير الحلول المبتكرة في الرعاية الصحية لتحسين جودة حياة الإنسان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة.

وأثنى البروفيسور مجدي يعقوب، على ما تشهده "دبي الصحية" من تطور ملموس في مجالي الرعاية الصحية والبحث العلمي، وما تقدّمه من خدمات علاجية متميزة.

من جانبه قال الدكتور عامر شريف، إن زيارة جراح القلب العالمي البروفيسور مجدي يعقوب، تجسد رؤية "دبي الصحية" في بناء جسور تعاون تسهم في تطوير العلوم الطبية وترسيخ مكانة دبي مركزًا عالمياً للرعاية الصحية المتقدمة.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود "دبي الصحية" لتعزيز بيئة أكاديمية وبحثية متكاملة، تُمكّن الأطباء والباحثين من تقديم رعاية صحية متطورة والارتقاء بصحة الإنسان.

 

المصدر: وام
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
جراحة القلب
مجدي يعقوب
