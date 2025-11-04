الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تطّلع على أفضل التقنيات بمجال المركبات ذاتية القيادة في كوريا

وفد شرطة أبوظبي خلال الزيارة (من المصدر)
5 نوفمبر 2025 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأعضاء من مركز النقل المتكامل وشركة «سبيس 42»، عدداً من الشركات الكورية الرائدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المستخدمة في مجال المركبات ذاتية القيادة تعزيزاً للسلامة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة الذكية في إمارة أبوظبي. كما زار الوفد سفارة الإمارات في جمهورية كوريا الجنوبية، وكان في استقبالهم عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي رئيس الوفد، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على توظيف أحدث التقنيات لدعم منظومة النقل الذكي، وتطوير آليات الاستجابة الأمنية لحركة المركبات ذاتية القيادة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق. واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن التقنيات المبتكرة في تشغيل المركبات ذاتية القيادة وسبل دمجها في منظومة إدارة الحركة المرورية، بما يعزّز توجهات الدولة في التحول نحو النقل المستدام والمدن الذكية. وضم الوفد العميد مطر عبدالله المهيري نائب مدير المديرية لشؤون المرور، والمقدم الدكتور إبراهيم خلفان الشامسي رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق، والنقيب مهندس مرشد علي المرر مدير فرع أجهزة الضبط الآلي المروري.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة «الإمارات لريادة سوق العمل» 13 نوفمبر
المركبات ذاتية القيادة
شرطة أبوظبي
ذاتية القيادة
أبوظبي
كوريا
سبيس 42
الإمارات
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©