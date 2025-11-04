شرطة أبوظبي تطّلع على أفضل التقنيات بمجال المركبات ذاتية القيادة في كوريا

أبوظبي (الاتحاد)



زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأعضاء من مركز النقل المتكامل وشركة «سبيس 42»، عدداً من الشركات الكورية الرائدة، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتقنيات المستخدمة في مجال المركبات ذاتية القيادة تعزيزاً للسلامة المرورية ورفع كفاءة الأنظمة الذكية في إمارة أبوظبي. كما زار الوفد سفارة الإمارات في جمهورية كوريا الجنوبية، وكان في استقبالهم عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا الجنوبية. وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي رئيس الوفد، حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على توظيف أحدث التقنيات لدعم منظومة النقل الذكي، وتطوير آليات الاستجابة الأمنية لحركة المركبات ذاتية القيادة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان لمستخدمي الطريق. واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن التقنيات المبتكرة في تشغيل المركبات ذاتية القيادة وسبل دمجها في منظومة إدارة الحركة المرورية، بما يعزّز توجهات الدولة في التحول نحو النقل المستدام والمدن الذكية. وضم الوفد العميد مطر عبدالله المهيري نائب مدير المديرية لشؤون المرور، والمقدم الدكتور إبراهيم خلفان الشامسي رئيس قسم هندسة المرور وسلامة الطرق، والنقيب مهندس مرشد علي المرر مدير فرع أجهزة الضبط الآلي المروري.