شرطة أبوظبي تستقبل وفداً من «موسيقى» شرطة رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)



زار وفد موسيقي من شرطة رأس الخيمة، موسيقى شرطة أبوظبي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المقدمة في المجال الموسيقي، وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير الأداء الفني ورفع كفاءته.

واستقبل الوفد المقدم راشد خصيف الوحشي، رئيس قسم موسيقى الشرطة، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تبادل الخبرات مع مختلف القيادات الشرطية في الدولة، ونقل التجارب الناجحة، بما يعزز من جودة الأداء الموسيقي الشرطي، ويدعم استدامة التميز المؤسسي. وأوضح أن الفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي شهدت تطورات عديدة في تاريخ مسيرتها منذ تأسيسها في يوليو 1963، ما يضعها في مصاف أفضل الفرق الموسيقية العسكرية على مستوى الدولة، مؤكداً حرصها الدائم على التواجد والمشاركة في عدد كبير من الفعاليات والاحتفالات الرسمية.

واستمع الوفد إلى شرح حول البرامج التدريبية ومنهجيات وآليات العمل المتبعة، ودور الكوادر الموسيقية في تنفيذ المهام الموكلة إليه.