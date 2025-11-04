92.3 مليون مسافر تؤمنهم شرطة دبي

دبي (الاتحاد)



نجحت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء من تأمين أكبر مطار في العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الحادي عشر على التوالي، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، في أعلى رقم يسجله المطار في تاريخه، إضافة إلى التعامل مع 2.88 مليون طن من الشحن الجوي بكفاءة أمنية عالية، تعكس الجاهزية الميدانية والاحترافية في الأداء، وريادتها العالمية في مجال أمن الطيران المدني.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات، تمثل نموذجاً رائداً في الأداء الأمني المتخصص، بما تمتلكه من منظومة عمل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والكفاءات المؤهلة والخبرات المتراكمة، ما أسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الأمنية الأكثر تطوراً واحترافية على مستوى شرطة دبي، وضمان تأمين حركة ملايين المسافرين والشحنات الجوية بكفاءة عالية خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه عدد من كبار الضباط.